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Посольство уточнило правила въезда россиян в Швейцарию с 15 августа

, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Посольство уточнило правила въезда россиян в Швейцарию с 15 августа
чемоданы, фото: pixabay.com

Швейцарское посольство в РФ уточнило правила въезда россиян в Швейцарию с 15 августа. Границы Швейцарии откроются не для всех россиян. Полететь по маршруту Москва-Женева смогут только граждане РФ, имеющие вид на жительство. Въезд в Швейцарию для туристов из России пока закрыт.

Граждане, которые приезжают в Швейцарию из России, будут обязаны находится на 10-дневном карантине по месту жительства.
В посольстве добавили, что Россия сейчас входит в группу стран с высоким риском, поэтому прохождение карантина обязательно, и пока Швейцарию смогут посещать только граждане, имеющие вид на жительство.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ сообщил о возобновлении авиасообщения со Швейцарией с 15 августа. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю.

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