Посольство уточнило правила въезда россиян в Швейцарию с 15 августа
1 августа 2020, 22:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Швейцарское посольство в РФ уточнило правила въезда россиян в Швейцарию с 15 августа. Границы Швейцарии откроются не для всех россиян. Полететь по маршруту Москва-Женева смогут только граждане РФ, имеющие вид на жительство. Въезд в Швейцарию для туристов из России пока закрыт.
Граждане, которые приезжают в Швейцарию из России, будут обязаны находится на 10-дневном карантине по месту жительства. В посольстве добавили, что Россия сейчас входит в группу стран с высоким риском, поэтому прохождение карантина обязательно, и пока Швейцарию смогут посещать только граждане, имеющие вид на жительство.
Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ сообщил о возобновлении авиасообщения со Швейцарией с 15 августа. Рейсы будут осуществляться один раз в неделю.
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