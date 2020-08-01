Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с Швейцарией

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1 августа 2020, 13:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Женева, pixabay.com

В субботу стало известно, что с 15 августа, Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией. В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 уточнили, что рейсы будут совершаться раз в неделю.

Уточняется, что оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение на взаимной основе возобновить международное авиасообщение со Швейцарской Конфедерацией с 15 августа 2020 года.

Рейсы будут совершаться по маршруту Москва – Женева – Москва.