Россия с 15 августа возобновит авиасообщение с Швейцарией
1 августа 2020, 13:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В субботу стало известно, что с 15 августа, Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией. В оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 уточнили, что рейсы будут совершаться раз в неделю.
Уточняется, что оперштаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение на взаимной основе возобновить международное авиасообщение со Швейцарской Конфедерацией с 15 августа 2020 года.
Рейсы будут совершаться по маршруту Москва – Женева – Москва.
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