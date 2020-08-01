Опрос показал, сколько граждан РФ готовы полететь в августе в Турцию, Танзанию и Британию

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1 августа 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

бассейн, pixabay.com

Аналитики сервиса для планирования путешествий провели опрос и выяснили, как граждане России отнеслись к открытию границ с рядом стран и узнали, намерены ли они отправиться туда на отдых.

Новость об открытии границ была с энтузиазмом воспринята 24% респондентов. Половина опрошенных отнеслась к этому факту равнодушно, а 26% и вовсе заявили, что данный факт их не радует.

В Турцию в августе готовы отправиться 7,4% людей, участвовавших в опросе. Около 7% еще точно не определились, а почти 80% не намерены ехать в эту страну.

74% респондентов не собираются ехать в Великобританию, которая также входит в список стран, куда можно улететь с 1 августа.

Говоря о Танзании, 17% опрошенных заявили, что поездка в эту страну была бы слишком экзотичной для них, а 11,5% респондентов не против попробовать такой отдых.

В опросе принимали участие 2,3 тысячи человек.