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Россиянам рекомендовали с осторожностью покупать туры в Турцию

, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФАН

Россиянам рекомендовали с осторожностью покупать туры в Турцию
Пляж. Фото: pixabay.com

Россиянам рекомендовали не спешить с покупкой путевок в Турцию через онлайн-туроператоров – велика вероятность «подарить» свои деньги мошенникам.

Отмечается, что благодаря дубликатам сайтов турфирм злоумышленники вводят людей в заблуждение и продают несуществующие путевки. Чтобы снизить риск попасться, работают такие сайты в основном по ночам. Путешественников стараются привлечь низкими ценами и скидками. Примечательно, что после покупки тура жертве мошенников даже приходит на почту письмо о бронировании, поэтому люди не сразу понимают, что попались на уловку мошенников.

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АБ

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