В Сочи горожане захотели ввести для туристов дресс-код

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31 июля 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Купальник. Фото: pixabay.com

В Сочи местные жители предложили ввести специальный дресс-код для отдыхающих. Сочинцы признались, что устали смотреть на полуобнаженные тела вне пляжей и на улицах города.

«Если это в пределах пляжа, то это нормально, а вторая береговая линия сугубо отрицательно все», - считает один из горожан. Другие горожане поддержали его затею и предложили ввести штрафы за пренебрежение одеждой. «А по-моему, надо штрафовать и туристок и туристов, одинаково. По торс оголенные мужики, это круто на пляже и в спортзале. А не на улицах и в магазинах», - считает жительница Сочи Дарья.

Недовольны и владельцы кафе и ресторанов. Они напоминают туристам, что садиться за стол в полуголом виде – не только неприлично, но и негигиенично.

Сами отдыхающие заверяют, что и не против приодеться, но мешают огромные очереди в раздевалки, передает Мир24. «То есть я там полдня простою и от жажды просто умру. Питьевой воды на пляже нет, либо она там стоит в два раза дороже, чем в обычном супермаркете, поэтому я так быстренько в купальничке сбегаю, куплю водички и вернусь назад», - поделилась точкой зрения Ксения, приехавшая в Сочи на отдых.