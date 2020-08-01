Глава СК Белоруссии Иван Носкевич сообщил об аресте 33 задержанных граждан России

Аргументы Недели → В мире 13+

1 августа 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТА

Иван Носкевич, фото: кадр youtube

Россияне, задержанные в Белоруссии 29 июля, арестованы, арестованные 33 гражданина России подозреваются по ст.13 и ч.2 ст.293 УК (приготовление к массовым беспорядкам). Об этом 1 августа сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

Глава белорусского СК ранее сегодня представил главе государства Александру Лукашенко доклад о ходе расследования дела.

Носкевич уточнил, что 31 июля в отношении всех 33 задержанных россиян следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.

Глава СК отметил, что вывод о том, что 33 задержанных гражданина РФ были только первой группой из 180–200 человек, которых планировалось направить в Белоруссию, сделан на основе информации из их телефонов. Носкевич не уточнил, с какой целью россияне оказались в Белоруссии, он отметил, что "вопросов относительно целей и задач появления упомянутых 33 человек в Беларуси возникает все больше и больше".

С докладом следователей ознакомился Александр Лукашенко.