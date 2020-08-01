Франция начала требовать справки при въезде в страну

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1 августа 2020, 20:10 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Париж в эпоху коронавируса на фото globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Прибывающие из 16 стран с высоким уровнем коронавируса будут проходить тесты на коронавирус. Такие правила действуют во Франции с первого августа.

Прибывающие из коронавирусно-опасных стран должны предоставлять справки об отсутствии болезни. Они должны быть получены не позднее, чем за 72 часа до прилета во Францию. Если документа не будет, или он будет просрочен, тогда туристы будут проходить тесты по прибытию.

«Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил в прошлом месяце, что тесты будут необходимы с 1 августа для пассажиров, прибывающих из списка одобренных стран», — сообщила газета the Guardian: «Те, у кого положительный результат теста во Франции по состоянию на субботу, должны быть помещены в карантин на 14 дней».

В число запрещенных стран входят лидеры коронавирусной статистики: США и Бразилия. Помимо них, в список входят: Алжир, Бахрейн, Израиль, Индия, ЮАР, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Панама, Перу, Сербия, Турция и Мадагаскар.