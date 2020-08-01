Жители нескольких стран получили по почте странные семена из Китая

Сотни жителей США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании получили по почте пакетики с непонятными семенами. Их прислали из Китая, хотя никто из адресатов ничего не заказывал.
На бандеролях указывали точный адрес и имя получателя, были наклеены стикеры почты Китая. Во Флориде такие посылки получили более 630 человек, всего такие случаи произошли в 12 штатах. В Великобританию пришло более сотни отправлений, известно о доставке семян в Новую Зеландию и Португалию. Появились первые сообщения об этом и из Японии.
Министерство сельского хозяйства США призвало не сажать семена и уничтожать их, но не выбрасывать, чтобы они не проросли на помойках. Вместе со Службой таможенного и пограничного контроля ведомство пытается установить отправителя. В расследовании участвуют и британские власти. В МИД Китая заявили, что стикеры китайской почты поддельные, и попросили передать бандероли для расследования.
СМИ сообщают, что семена из таинственных посылок, полученных в штате Вашингтон, оказались посевным материалом опасного сорняка амаранта.
Ранее сообщалось, что в США испугались таинственной посылки с семенами из Китая.