Жители нескольких стран получили по почте странные семена из Китая

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1 августа 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Guardian

семена, фото: Jan Goward, The Guardian

Сотни жителей США, Канады, Новой Зеландии и Великобритании получили по почте пакетики с непонятными семенами. Их прислали из Китая, хотя никто из адресатов ничего не заказывал.

На бандеролях указывали точный адрес и имя получателя, были наклеены стикеры почты Китая. Во Флориде такие посылки получили более 630 человек, всего такие случаи произошли в 12 штатах. В Великобританию пришло более сотни отправлений, известно о доставке семян в Новую Зеландию и Португалию. Появились первые сообщения об этом и из Японии.

Министерство сельского хозяйства США призвало не сажать семена и уничтожать их, но не выбрасывать, чтобы они не проросли на помойках. Вместе со Службой таможенного и пограничного контроля ведомство пытается установить отправителя. В расследовании участвуют и британские власти. В МИД Китая заявили, что стикеры китайской почты поддельные, и попросили передать бандероли для расследования.

СМИ сообщают, что семена из таинственных посылок, полученных в штате Вашингтон, оказались посевным материалом опасного сорняка амаранта.

Ранее сообщалось, что в США испугались таинственной посылки с семенами из Китая.