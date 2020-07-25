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В США испугались таинственной посылки с семенами из Китая

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

В США испугались таинственной посылки с семенами из Китая
фото: огород, pixels.com

Департамент сельского хозяйства штата Вирджиния сообщил, что местные жители получили сомнительную посылку с надписями на китайском языке. При этом внутри находились семена неизвестного растения.

«Типы семян в посылках в настоящее время неизвестны, они могут быть инвазивными [угрожающими естественному биоразнообразию] видами растений. Посылки были отправлены по почте, и на них могут быть китайские надписи. Пожалуйста, не сажайте эти семена!» - обратились к жителям штата в ведомстве.

Отмечается, что ранее подобные посылки получили более 40 человек в штате Юта. Им прислали по два небольших пакета каждому.

БА
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