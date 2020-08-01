Военный атташе КНР генерал-майор Куй Яньвэй: НОАК превратилась в высокотехнологичные вооруженные силы
1 августа 2020, 17:28[ «Аргументы Недели», Генерал-майор Куй Яньвэй, атташе по вопросам обороны посольства КНР в РФ ]
НОАК, на протяжении своей 93-летней истории, постоянно развивала и наращивала силы. Из частично механизированной армии НОАК постепенно превратилась в высокотехнологичные вооруженные силы.
Народно-освободительная армия Китая — это действительно народная армия, строго придерживающаяся идеи искреннего служения своему народу. В ходе бесчисленных спасательных операций по ликвидации последствий стихийных бедствий, включая землетрясения в Таншань, Юйшу и Вэньчуане, НОАК сыграла ключевую роль. После вспышки эпидемии COVID-19, НОАК по приказу Председателя КНР Си Цзиньпина направила на передовую более 10 000 медицинских работников. Для оказания помощи Уханю в борьбе с эпидемией поочередно были направлены три команды более 4тыс. медицинских работников, из которых 1400 военных медиков были направлены в больницу Хошэньшань. Большая часть спасенных жизней в этой борьбе – на счету китайских военных врачей. В этом, также, состоит служение армии Китая - народу.
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