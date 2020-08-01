НОАК отмечает свою 93-ю годовщину

Аргументы Недели → Армия 13+

1 августа 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели», Генерал-майор Куй Яньвэй, атташе по вопросам обороны посольства КНР в РФ ]

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Народно-освободительная армия Китая прошла славный путь длиною в 93 года. В 1920-х годах Китай пребывал в хаосе от правления милитаристов. Военные властители разных чинов при поддержке иностранных сил развернули междоусобные войны и превратили Китай в раздробленное и ослабленное полуколониальное и полуфеодальное государство. 1 августа 1927 года Коммунистическая партия Китая инициировала Наньчанское восстание, сделав первый выстрел в революционной борьбе, и таким образом впервые в истории Китая состоялось рождение вооруженных сил, которые действительно принадлежат народу. Великий поход Китайской рабоче-крестьянской Красной армии распространил пламя революции по всему Китаю.

После начала национально-освободительной войны против японских захватчиков 8-я армия и Новая 4-я армия под руководством КПК в полной мере реализовали тактику партизанской войны в тылу врага и втянули японский милитаризм в безграничный океан «народной войны», которая в значительной степени помогла сдержать и истощить силы японской армии, сделав большой вклад в победу во Второй мировой войне антифашистских и антимилитаристских (по отношению к японской экспанисии) сил.

В 1949 году Народно-освободительная армия, под руководством Коммунистической партии Китая, одержала победу над вооруженными силами Гоминьдана и свергла загнивающий гоминьдановский режим, тем самым объединив раздробленный старый Китай и создав стремительно растущий Новый Китай и новую власть, при которой народ стал хозяином своей страны.

В ходе войны на Корейском полуострове, направленной на сопротивление американской агрессии, китайские добровольцы оказали помощь корейскому народу, отстояв стабильность стратегического положения Корейского полуострова и противостояния Восток-Запад, и переписали наполненную позором историю военных поражений китайской армии со времен Опиумных войн. Благодаря этому китайская армия стала одной из сильнейших армий мира, значительно повысив международный статус Китая.

Народно-освободительная армия Китая — это действительно народная армия, строго придерживающаяся идеи искреннего служения своему народу. В ходе бесчисленных спасательных операций по ликвидации последствий стихийных бедствий, включая землетрясения в Таншань, Юйшу и Вэньчуане, НОАК сыграла ключевую роль. После вспышки эпидемии COVID-19, НОАК по приказу Председателя КНР Си Цзиньпина направила на передовую более 10 000 медицинских работников. Для оказания помощи Уханю в борьбе с эпидемией поочередно были направлены три команды более 4тыс. медицинских работников, из которых 1400 военных медиков были направлены в больницу Хошэньшань. Большая часть спасенных жизней в этой борьбе – на счету китайских военных врачей. В этом, также, состоит служение армии Китая - народу.

НОАК, на протяжении своей 93-летней истории, постоянно развивала и наращивала силы. Из частично механизированной армии НОАК постепенно превратилась в высокотехнологичные вооруженные силы.

Вступая в новую эпоху, чтобы соответствовать тенденциям развития новой глобальной военной революции и потребностям госбезопасности, Китай всесторонне стимулирует модернизацию государственной обороны и армии, полномасштабно углубляет их реформу, делая шаг исторического значения к усилению военной мощи и процветания своих Вооруженных сил. Под личным руководством Председателя Си Цзиньпина НОАК трансформировала структуру командования и управления, оптимизировала структуру Вооруженных сил, что поспособствовало реформированию военной политики, продемонстрировав новый образ армии. В начале создания НОАК вооружение и снаряжение были весьма слабо развиты и примитивны. Спустя почти сто лет НОАК обрела передовое и улучшенное современное вооружение, и систему безопасности, которые соответствуют, в настоящее время - наивысшим мировым стандартам.

Китай является миролюбивой страной, а Народно-освободительная армия Китая – миролюбивая армия, которая служит защите мира и стабильности во всем мире. Китай твердо придерживается координированного развития оборонного строительства и строительства экономики, а доля расходов на национальную оборону уже в течение почти 30 лет сохраняется в пределах 2% от ВВП страны. По сравнению с другими ведущими странами мира в Китае доля расходов на оборону от ВВП страны в общем и на душу населения является обоснованной и приемлемой. Китай активно поддерживает деятельность ООН по поддержанию мира и является одним из основных участников миротворческих операций ООН и крупнейшим поставщиком войск в ООН среди постоянных членов Совета Безопасности. Армия Китая участвовала в 24 миротворческих операциях ООН, отправив более 39 000 миротворцев. В ходе миссий ООН погибли 13 китайских солдат.

Армия Китая построила и отремонтировала более 13 тыс. километров дорог в районах миротворческих миссий, обезвредила более 10 тыс. мин и невзорвавшихся снарядов, осуществила перевозки более 1,35 млн. тонн груза. Общая протяженность операционных линий НОАК при осуществлении миротворческих операций составила более 13 млн. километров. В акциях ООН китайские военные медики помогли более чем 170 тыс. пациентам. Китай стал одним из важнейших участников более трех сот миротворческих операций ООН. НОАК, исходя из принципа «мы не нападаем на того, кто не нападает на нас» - никогда не была инициатором военных споров и конфликтов. Однако она всегда дает решительный отпор всем, кто посягает на суверенитет и интересы Китая. НОАК полна решимости оборонять свою страну и обладает всеми возможностями защитить национальное единство и территориальный суверенитет Китая.

Вооруженные силы Китая и России тесно сотрудничали на протяжении долгого времени. В ходе войны против японского милитаризма фашизму и американской агрессии при оказании помощи корейскому народу россияне и китайцы кровью скрепили свое боевое братство. В настоящее время китайско-российские военные отношения являются важным символом высокого уровня и специфики отношений между нашими странами, а также важнейшим преимуществом и опорой двустороннего стратегического сотрудничества. Механизмы взаимодействия вооруженных сил Китая и России на всех уровнях продолжают развиваться в позитивном ключе, углубляется сотрудничество - на уровне верховного командования и Генштабов, в боевой подготовке войск и флота, в области военных технологий вооружений и военной техники, в области антитеррора. А также проходит эффективное взаимодействие и координация в международных многосторонних мероприятиях. Китайско-российские военные отношения продолжают функционировать на высоком уровне, непрерывно наполняя новым смыслом отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, что имеет важное значение для поддержания глобальной стратегической стабильности. Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Владимира Путина вооруженные силы наших стран комплексно продвигают китайско-российские военные отношения в новую эпоху на новую историческую высоту.

Прошлый год был наполнен особым смыслом для истории китайско-российских отношений. Наши страны провели ряд торжественных мероприятий, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений. Пройдя долгий путь в 70 лет, китайско-российские отношения стали еще более зрелыми и стабильными. Совместным решением лидеров наших народов - отношения Китая и России были подняты до «отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху», что демонстрирует готовность наших стран рука об руку противостоять современным угрозам и вызовам, совместно защищая региональную и мировую безопасность и стабильность. Для китайско-российских военных отношений - минувший год наполнен множеством ярких событий и ознаменован большими успехами. Главы двух государств подписали «Совместное заявление РФ и КНР об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху», которое явилось важнейшем словом в современности, обращенным к международной общественности с призывом к борьбе против унилатерализма и защите мультилатерализма, к борьбе с гегемонизмом и защите международного порядка, что полностью отразило готовность Китая и России брать на себя ответственность в решении важных международных вопросов, а также, наряду с этим, еще сильнее продемонстрировало огромную мощь китайско-российского стратегического сотрудничества.

Участие вооруженных сил Китая в крупномасштабных стратегических учениях вооруженных сил России в течение двух лет подряд говорит о постепенной институционализации такого рода мероприятий, что не только отражает высокий уровень стратегического взаимного доверия и делового стратегического сотрудничества между вооруженными силами наших стран, но также демонстрирует выход на новый уровень в проведении совместных китайско-российских учений. Проведенное Россией и Китаем первое совместное патрулирование самолетами дальней авиации -имеет важное значение. Это может способствовать усилению стратегических возможностей вооруженных сил наших стран для совместного противостояния современным угрозам и вызовам, а также продемонстрировать международному сообществу свою твердую решимость защищать национальную безопасность наших стран и готовность совместными усилиями оборонять глобальную стратегическую стабильность.

Глобальная пандемия COVID-19 поставила человеческое общество перед лицом серьезных бедствий и вызовов, в связи с чем армии Китая и России развернули эффективное противоэпидемическое сотрудничество. Они оказали друг другу своевременную помощь во время тяжелого эпидемического положения. Медико-санитарные службы вооруженных сил России и Китая дважды провели видеоконференции для обмена опытом по борьбе с пандемией. 24 июня Россия провела праздничную церемонию в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Министр обороны КНР, генерал-полковник Вэй Фэнхэ, возглавил китайскую делегацию и почетный караул НОАК для участия в параде на Красной площади в Москве, оказав реальную поддержку российской стороне и мощно отреагировав в ответ на подлые действия некоторых стран, которые оскверняют и искажают историю Второй мировой войны, а также отрицают огромный вклад Советского Союза в антифашистской войне.

Мир испытывает небывалые перемены. Гегемонизм и политика грубой силы по-прежнему существуют. Менталитет холодной войны и идеологические предрассудки все еще живы. Международные механизмы контроля над вооружениями и разоружения на гране краха. Некоторые страны и военные блоки пытаются нарушить глобальный стратегический баланс и усилить свое военное присутствие вокруг Китая и России. Вооруженные силы Китая и России несут на своих плечах не только священную миссию обеспечения безопасности своей страны, но и выполняют важнейшую задачу исторического значения по поддержанию мира во всем мире. Стратегическое сотрудничество вооруженных сил Китая и России на высоком уровне является фундаментом для безопасности и стабильности в регионе и мире. Отношения вооруженных сил Китая и России под стратегическим руководством лидеров стран непременно будут продолжать углубляться, внося еще больший вклад в обеспечение безопасности наших стран, мира и стабильности во всем мире.