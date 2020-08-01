В США за сутки зарегистрировали более 67 тысяч случаев заражения COVID-19

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1 августа 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

лаборатория, Peter Steffen/dpa

За минувшие сутки в Соединенных Штатах Америки были зарегистрированы 67 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает в субботу, 1 августа, университет Джонса Хопкинса.

Уточняется, что за прошедшие сутки в США выявили 67 023 новых случаев заболевания COVID-19. Кроме того, в стране зарегистрировали 1 259 летальных исходов. Накануне данные показатели в Соединенных Штатах составляли 67 619 и 1 233 соответственно.

С начала пандемии в стране зафиксировали 4 562 170 заболевших, скончались более 153 тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19.