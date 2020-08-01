За сутки в России скончались 95 пациентов с коронавирусом

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1 августа 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]

стетоскоп, pixabay.com

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации скончались 95 человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Данную информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним сообщениям оперативного штаба, в частности, за минувшие 24 часа 13 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 9 – в Санкт-Петербурге. С начала пандемии COVID-19 в России умерли 14 058 человек с данным заболеванием.

Ранее сегодня стало известно, что за сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось на 5 462.