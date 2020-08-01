В России зарегистрировали 5 462 новых случая заражения COVID-19
1 августа 2020, 10:40[ «Аргументы Недели» ]
За минувшие сутки количество новых случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 5 462. Об этом сообщили в субботу, 1 августа, в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Согласно последней информации, новые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 83 регионах Российской Федерации. В оперативном штабе отметили, что у 1 356 зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.
Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 в России были выявлены 845 443 случая заболевания.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.