В России зарегистрировали 5 462 новых случая заражения COVID-19

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1 августа 2020, 10:40 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Marijan Murat/dpa

За минувшие сутки количество новых случаев заражения COVID-19 в России увеличилось на 5 462. Об этом сообщили в субботу, 1 августа, в оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 83 регионах Российской Федерации. В оперативном штабе отметили, что у 1 356 зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

Отмечается, что с начала пандемии COVID-19 в России были выявлены 845 443 случая заболевания.