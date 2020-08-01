Начала свою работу первая АЭС в арабском мире

1 августа 2020, 12:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Начала работать первая в арабском мире атомная электростанция. Об этом заявил премьер-министр, вице-президент ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
Он добавил, что группа рабочих произвела загрузку ядерного топливо, а также успешно завершила комплексные испытания.
Аль Мактум отметил: целью ОАЭ является «ввод в эксплуатацию четырех атомных электростанций, которые обеспечат на четверть потребности государства в электроэнергии безопасным, надежным и не загрязняющим окружающую среду выбросами способом».
Ранее сообщалось: в Германии за последние 24 часа COVID-19 заразились 955 пациентов.
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