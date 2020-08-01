Пушков оценил требование первого президента Украины отдать Киеву 300 млрд долларов

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1 августа 2020, 07:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал требование первого президента Украины Леонида Кравчука заплатить его стране 300 млрд долларов.

Ранее Кравчук в беседе с журналистами заявил, что необходимо создать специальный фонд восстановления Донбасса, в который непременно должны вложиться Россия, США и Великобритания. Такое требование экс-президент Украины объяснил подписанием Киевом Будапештского меморандума в прошлом и его отказом от ядерного оружия, которое якобы стоило около 300 млрд долларов. Кравчук подчеркнул, что Россия "поможет" украинской стороне восстановить Донбасс.

Алексей Пушков в свою очередь заметил, что ни одна из перечисленных стран "денег не даст". Сенатор подчеркнул, что Киеву сперва следует вернуть Донбасс. "Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса", – заключил он.