Пушков оценил требование первого президента Украины отдать Киеву 300 млрд долларов
1 августа 2020, 07:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал требование первого президента Украины Леонида Кравчука заплатить его стране 300 млрд долларов.
Ранее Кравчук в беседе с журналистами заявил, что необходимо создать специальный фонд восстановления Донбасса, в который непременно должны вложиться Россия, США и Великобритания. Такое требование экс-президент Украины объяснил подписанием Киевом Будапештского меморандума в прошлом и его отказом от ядерного оружия, которое якобы стоило около 300 млрд долларов. Кравчук подчеркнул, что Россия "поможет" украинской стороне восстановить Донбасс.
Алексей Пушков в свою очередь заметил, что ни одна из перечисленных стран "денег не даст". Сенатор подчеркнул, что Киеву сперва следует вернуть Донбасс. "Деньги исчезли бы, не дойдя до Донбасса", – заключил он.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.