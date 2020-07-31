Еврокомиссия выделит 40 млн евро на гранты для сбора плазмы выздоровевших от COVID-19

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31 июля 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Здание Еврокомиссии в Брюсселе. Фото: pixabay.com

Более 200 служб по сбору крови по всему Евросоюзу приглашены участвовать в тендере, который проводится в месячный срок.

Гранты будут предоставляться государственным и негосударственным службам по сбору крови на закупку оборудования для плазмафереза. На эти цели Еврокомиссия выделила 40 млн евро.

Лечение заключается в переливании конвалесцентной плазмы больным пациентам для повышения их иммунитета и способности бороться с болезнью.

Ранее донор для больных COVID-19 рассказала, сколько платят за сдачу плазмы.