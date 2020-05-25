Донор для больных COVID-19 рассказала, сколько платят за сдачу плазмы

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25 мая 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Кровь. Фото: pixabay.com

Донор плазмы крови для коронавирусных больных москвичка Инна Шулькина рассказала, сколько в столице платят за сдачу биоматериала и как отличаются расценки в федеральных и московских клиниках.

«Я знаю, что в НИИ Склифосовского доноры получают 5 тысяч рублей. Но тот клинический центр, в котором я сдавала кровь, он федеральный, и он спонсируется федеральным бюджетом. Поэтому данная процедура там оплачивается в размере 1009 рублей», - рассказала Шулькина.

Она призналась, что изначально хотела попасть именно в НИИ Склифосовского, поскольку это удобнее территориально, однако сдать плазму именно там слишком много желающих. Девушка призналась, что переболела коронавирусной инфекцией еще в середине марта, однако уровень антител в крови до сих пор высокий, передаёт Мир24.