Сданная кровь с наличием антител к коронавирусу может спасти жизни людей

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15 мая 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Журналист Максим Шевченко, который сам переболел коронавирусом, стал донором и сдал кровь с антителами к SARS-Cov-2. Он призывает всех последовать его примеру, и тем самым спасти жизни многих людей.

Врач, куратор научных проектов в ФНКЦ ФМБА, где Шевченко сдавал кровь, Владимир Баклаушев сравнил коронавирус с игрой «Русская рулетка». 85% людей болеют легко, однако 15% достается несчастливый билет – они попадают на ИВЛ. Согласно предварительной мировой статистике, около 80% людей, которые попадают на аппараты, – умирают. И именно этим 15% донорская кровь, ожидают медики, может спасти жизнь.

Опираясь на свой опыт, Владимир Баклаушев уверяет, что никакой грипп не даёт одновременно такой летальности, как коронавирус. В ФНКЦ ФМБА в реанимации уже скончались 50 пациентов. Для этого медицинского учреждения это невероятные показатели.

Многие исследования показывают, что плазма крови действительно может помочь бороться с коронавирусом. Однако вопрос до конца ещё не исследован. Сейчас в ФНКЦ ФМБА занимаются изучением безопасности и эффективности данного метода. «Риск лечения не должен превышать риска от заболевания. Поэтому плазму нельзя вводить всем. У человека, который болеет легко, вероятность умереть маленькая, зато от переливания он может получить осложнения. Но для людей на ИВЛ этично применять любые методы, чтобы уменьшить риск летального исхода. Цель нашего исследования – показать, что плазма уменьшает летальность», – пояснил Владимир Баклаушев.