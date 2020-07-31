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В Португалии потерпел крушение высокоскоростной поезд, пострадали 50 человек

, 19:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Португалии потерпел крушение высокоскоростной поезд, пострадали 50 человек
Рельсы. Фото: pixabay.com

В Португалии с рельсов сошел высокоскоростной поезд. В результате трагедии погиб один человек, еще 50 пострадали.

Всего в вагонах находились 282 пассажира, машинист был заблокирован в кабине. Авария произошла недалеко от поселка Сори в округе Коимбра. В настоящее время железнодорожное движение там временно приостановлено.  

Ранее сообщалось: в Липецкой области при столкновении двух машин скончались три человека.

ЕЧ
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