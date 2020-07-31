В Липецкой области при столкновении двух машин скончались три человека

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31 июля 2020, 18:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Автомобиль. Фото: pixabay.com

В Липецкой области произошло столкновение двух иномарок. Об этом рассказал представитель управления МВД по региону.

Авария произошла 31 июля в Хлевенском районе на 439 километре трассы М-4 «Дон».

Предварительно случилось столкновение с припаркованным на обочине автомобилем. Сейчас известно о трех погибших и четырех пострадавших. Один из умерших - несовершеннолетний.

В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось: на юге Москвы произошло ДТП, пострадали три человека.