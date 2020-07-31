На юге Москвы произошло ДТП, пострадали три человека

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31 июля 2020, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Дорога. Фото: pixabay.com

В Москве произошло ДТП, столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария случилась на Симферопольском шоссе в районе дома 16. В результате столкновения пострадали три человека.

Уточняется, что спасатели Московского авиационного центра выезжали на место трагедии с грузовиком и оказали первую помощь пострадавшим, после чего передали их медикам для госпитализации.

Сейчас обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось: в Берлине совершено нападение на торговый центр, есть пострадавшие.