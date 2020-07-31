В Берлине совершено нападение на торговый центр, есть пострадавшие
31 июля 2020, 16:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: Twitter
В пятницу, 31 июля, стало известно, что преступники совершили нападение на торговый центр в Берлине. Согласно последней информации спасателей, в результате случившегося есть пострадавшие.
Спасательная служба столицы Германии сообщила, что происшествие случилось в торговом комплексе районе Кройцберг. Подчеркивается, что в результате случившегося была оперативно закрыта станция метро "Херманнплац".
Есть информация о том, что в результате нападения на ТЦ пострадали по меньшей мере восемь человек. Согласно предварительным данным, злоумышленники пытались совершить ограбление с использованием газового баллончика.
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