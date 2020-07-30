Студента из США приговорили к 9 годам колонии за нападение на полицейских в России

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30 июля 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото:тюрьма, pixabay.com

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида. Отмечается, что 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение о «шумном выяснении отношений мужчины и двух женщин на Ленинградском шоссе».

Прибывшие на место конфликта полицейские пытались успокоить мужчину, но тот проявил агрессию и оказал сопротивление. Молодого человека силой усадили в служебный автомобиль и доставили в отдел по Левобережному району. Однако в ходе поездки Рид напал на водителя и порвал ему форму, а также ударил его напарника и чуть не спровоцировал аварию.

28-летний студент проживал в квартире на Открытом шоссе. В суде он отказался признавать свою вину, отметив, что ничего не помнит, поскольку был пьян.

Ранее супруга рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марина призналась, зачем пыталась спрятать тело погибшего супруга.