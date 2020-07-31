Что вынуждает жителей ЛДНР уезжать на территорию враждебного государства?

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31 июля 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Необъявленная, но затянувшаяся война Украины против Донбасса, безусловно, отразилась на численности его населения. Оказавшись заложниками ситуации, люди выезжают не только в Россию, но и на Украину. Что вынуждает жителей ЛДНР покидать родные места, и почему они едут на территорию враждебного государства?



По информации из открытых источников, до войны в Донецкой области проживали порядка 4,5 млн человек, в Луганской - около 2,3 млн. Согласно переписи населения, состоявшейся в обеих республиках в октябре 2019 года, население чуть ли не уполовинилось.



Есть серьёзная трудовая миграция, что характерно сейчас как для самой России, где Москва и Санкт-Петербург «высасывают» трудовых мигрантов из российских регионов, так и для Украины, население которой массово выезжает работать и в ЕС, и в РФ. А вот миграция дончан и луганчан на территорию враждебной Украины у многих вызывает недопонимание. Выезжают люди и в украинские регионы, не граничащие с ЛДНР, либо к родственникам, либо же просто подальше от войны. Впрочем, с непризнанных территорий всегда и везде есть отток людей, поскольку многие просто не могут жить в неопределённости. А ДНР и ЛНР, увы, пока ещё не признаны даже Россией. Поэтому главная причина - безысходность.



Подробности читайте в репортаже "Аргументов недели".



