Непризнанность и безысходность: почему жители ЛДНР покидают территорию республик?

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31 июля 2020, 13:14 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

фото: соцсети

Необъявленная, но затянувшаяся война Украины против Донбасса, безусловно, отразилась на численности его населения. Оказавшись заложниками ситуации, люди выезжают не только в Россию, но и на Украину. Что вынуждает жителей ЛДНР покидать родные места, и почему они едут на территорию враждебного государства? Об этом - в материале «АН».

Билет в один конец?

Выяснить, сколько дончан и луганчан выехало в поисках мирного неба из подобстрельных ДНР и ЛНР, довольно затруднительно. Главстаты обеих республик, конечно же, оперируют статистикой, но она основана на довоенных данных, а также на данных от паспортных столов о выписавшихся и официальных новоприбывших. При этом все эти годы из республик кто-то выезжает, кто-то возвращается, к тому же, на территории ЛДНР проживают немало неофициальных «постояльцев», прибывших из-за линии фронта. То бишь, с Украины.

Важно понимать, что ДНР и ЛНР составляют лишь 1/3 часть территории бывших Донецкой и Луганской областей. То есть, 2/3 территории Донбасса в его административных границах временно оккупированы Украиной. По информации из открытых источников, до войны в Донецкой области проживали порядка 4,5 млн человек, в Луганской - около 2,3 млн.

ДНР и оккупированная часть бывшей Донецкой области

ЛНР и оккупированная часть бывшей Луганской области

Согласно переписи населения, состоявшейся в обеих республиках в октябре 2019 года, в ДНР проживает 2 млн 271 тысяч человек (из них в Донецке - около 944 тысячи), а в ЛНР - 1 млн 453 тысячи (в Луганске - 430 тысяч). Впрочем, даже с учётом переписи в регионе не располагают точными цифрами о количестве людей, покинувших пределы республик.

Тот факт, что жители ЛДНР в поисках лучшей жизни уезжают в Россию ни у кого не вызывает вопросов. Есть серьёзная трудовая миграция, что характерно сейчас как для самой России, где Москва и Санкт-Петербург «высасывают» трудовых мигрантов из российских регионов, так и для Украины, население которой массово выезжает работать и в ЕС, и в РФ. Помимо этого, люди уезжают в Россию непосредственно из зоны боевых действий (это - категория беженцев). А вот миграция дончан и луганчан на территорию враждебной Украины у многих вызывает недопонимание.

КПВВ «Новотроицкое», Украина

Отметим, что идеологических переселенцев из ЛДНР в незалежную, то есть, проукраински настроенных граждан, не так уж и много. Хотя они, безусловно, есть. В этом плане нельзя опираться на украинскую «переселенческую» статистику, поскольку «патриоты» вносят в неё и курсирующих туда-сюда пенсионеров. Речь о другом…

Границы, разделившие семьи

Донбасс разрезан по живому: в одном из самых густонаселённых регионов бывшей Украины города и посёлки с 2014 года оказались по разную сторону границы. А это, прежде всего, родственные связи. О чём говорить, если многострадальный посёлок Зайцево, что под Горловкой, разделён по улицам? К примеру, в Зайцево на улице Маршала Рыбалко (её протяжённость - около12 км) жилые дома №№1-230 находятся под контролем ДНР, а дома №№230-400 - под оккупацией украинских фашистов.

…Маше Рыжковой в августе этого года исполнится 11 лет. Её семья проживает на упомянутой улице в «секторе ДНР», и совсем неподалёку от их дома расположена линия разграничения: улица переходит в «украинскую». Как думаете, остались ли у Машиной семьи друзья и родственники по ту сторону.

Маша Рыжкова. Фото автора, май 2017 года

Этот простой пример демонстрирует, что зачастую люди просто вынуждены ездить на украинскую сторону, где проживает большая часть населения Донбасса, а иногда и оставаться там неопределённый период времени: у многих жителей ЛДНР на оккупированных территориях живут дети, родители, братья и сёстры. Выезжают люди и в украинские регионы, не граничащие с ЛДНР, либо к родственникам, либо же просто подальше от войны.

«Психология и математика, которая есть царица всех наук. Сосчитайте, сколько у вас знакомых, друзей, родни и просто привычных мест, куда можно поехать, не предъявляя паспорт погранцам? Отвыкнуть от этого сложно, особенно, если там, за линией фронта (который и видели-то далеко не все) живут папы-мамы-братья. За последние 30 лет «заграница» для всех без исключения стала гораздо ближе, её пересечение - привычным, а любые препоны - досадным недоразумением, без скидок на войну и блокаду. Я вообще делю «отъехалов» на несколько категорий (пенсионный туризм не берем в счёт, это отдельный разговор). Те, кто уехал по так называемым политическим причинам, не приняв Республику, будучи, как у нас говорят, «заединщиками». Некоторые из них вернулись, но, во-первых, за годы жизни там им изрядно промыли мозги, и они заранее настроены видеть только плохое и ненавидеть окружающих, говорящих о ДНР «наша». Они всё равно уедут - не сегодня, так через год, и Бог с ними. Те, кто действительно уехал от войны, разрушений и проблем, обеспеченных блокадой и непризнанностью. На Украину они едут потому, что там - родня, знакомые законы и проблемы. А ещё потому, что человеку свойственно верить в кратковременность проблем и отмахиваться от истины, утешая себя сакральным «вот придёт там другой президент, и всё поменяется». А, главное, они привыкли к внушаемому им за 25 лет жизни при украинской власти, что Украина - щедрая и миролюбивая страна, они просто не впускают в свой мозг Истину: Украина нас убивает, чёрт возьми, и она - сборище жадных агрессивных олигархов, использующих нацистскую идеологию в своих целях! А её миролюбие - результат манипулятивных технологий и не более того. Они категорически не желают видеть правды, и их даже можно понять: когда по телевизору показывают маньяка, обычный человек охает, но уверен, что его это минует», - прокомментировала «АН» донецкий журналист Майя Пирогова.

Майя Пирогова

«Сложно поверить, что государство, которое ты считал своей родиной, цинично и продуманно тебя убивает: берлинские и прочие европейские евреи в 1933 году тоже думали, что Гитлер хочет сделать Германию великой. До самых печей думали… Но есть тут ещё одна штука. Думаю, что количество желающих навсегда уехать из ДНР, о чём пишут в соцсетях, слишком преувеличено. Даже поверхностный анализ групп по КПВВ достаточно ясно покажет: истерика создаётся вручную для повышения градуса. И это - та самая информационная война, которую обещал пан Зеленский. И он - не Порошенко: розыгрыш, спектакль, шоу - его стихия», - подчеркнула Майя Пирогова.

Без права на жизнь

Впрочем, с непризнанных территорий всегда и везде есть отток людей, поскольку многие просто не могут жить в неопределённости. А ДНР и ЛНР, увы, пока ещё не признаны даже Россией. Поэтому главная причина - безысходность.

«Страшное, незабываемое лето 2014 года... Мы в Харцызске знали о том, что творится в Иловайске, но многие надеялись, что нас эти ужасы обойдут стороной. Многие покинули свои дома и квартиры и уехали: кто в Россию, кто на Украину. Остались либо те, кому ехать было некуда, либо те, кто был особенно сильно предан родному городу. На некоторых многоэтажках, на столбах энтузиасты писали лозунги: «Не оставим родной Харцызск», «В родной стороне рад даже вороне» и т.п. Сердце щемило при виде этих надписей…17 августа, 17:00. Моя семья на кухне, готовимся садиться за стол. Откуда ни возьмись - страшный гул, как при землетрясении. Сын кричит «Ложись!», но уши заложило, и я слышу его голос будто бы издалека. Муж тянет в погреб. Залезли в погреб (благо, свой дом). Сидим, а что происходит вокруг, не знаем… Слышим сирены пожарных, «скорых». Затем всё стихло. Заработал мобильник, позвонила подруга: «Вы живы?». Вылезли из погреба и ужаснулись: в спальне полностью выпала оконная рама, в кухне треснуло стекло, в гараже дверь сорвана с петель и разбито стекло, у соседей справа щель по стене, у соседей слева - завален забор. Но, как выяснилось впоследствии, это всё не настолько страшно… На нашей улице Гастелло были полностью разрушены два дома, ещё два - разрушены наполовину, хорошо, хоть все остались живы», - вспоминает жительница Харцызска (ДНР) Валентина.

Харцызск после артобстрелов, август 2014 года

А это - воспоминания дончанки Натальи Кузьминой: «6 июля 2014 года я уезжала с детьми в Киев. Добрые люди предложили нам жильё на лето. «Мы пробудем до конца лета, пока всё утрясётся». Не утряслось. Тогда решили, что поживём до конца учебного года, ведь к лету точно должны найти решение и прекратить эту бойн! Мы ещё надеялись тогда на что-то… Я сняла квартиру, дети пошли в школу. Под Киевом мы не прожили и года: пришлось спешно уезжать в Москву. Так мы оказались в Подмосковье. Дома, в Донецке, я побывала только через полтора года после отъезда… Первые годы ещё казалось, что это всё понарошку, что мы просто проснёмся и кошмар поутру развеется. Теперь уже кажется нереальной и такой счастливой наша довоенная жизнь, как казалась сказкой жизнь довоенного Юга главным героям романа М.Митчелл«Унесённые ветром».

Так пришла война в Донецк. 26 мая 2014 года

…В конце прошлого года Парламенты ДНР и ЛНР приняли законы о государственной границе, которая определена по территории Донецкой и Луганской областей на период 2014 года. Пока же она проходит вдоль линии соприкосновения, установленной в соответствии с «минскими соглашениями». На данный период времени объявлено очередное/внеочередное перемирие (кстати, 29-е по счёту), которое традиционно нарушает украинская сторона. При этом Украина, цинично убивающая мирных граждан и целенаправленно разрушающая огромный промышленный регион, до сих пор так никем и не признана террористическим государством. А у подобстрельного региона, в свою очередь, никем не признано право на жизнь. Будет ли в такой ситуации увеличиваться его население? Отнюдь. К слову, некоторые жители ЛДНР, оформившие гражданство РФ, нацелены переехать в Россию. Может, Москве уже пора решить вопрос их переезда вместе с территорией? А там, глядишь, и с временно оккупированными территориями бывших Донецкой и Луганской областей всё разрешится… Ведь оставлять на растерзание украинских фашистов русские города Мариуполь, Славянск, Краматорск, Лисичанск, Северодонецк и другие недопустимо. И потом: пришло время напомнить миру, кто является хозяином на русской земле.