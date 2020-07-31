Анкара создает свои военные базы в Ливии

Аргументы Недели → В мире 13+

31 июля 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Турция претендуют на обширные районы в Средиземном море, где потенциально находятся месторождения природного газа. Анкара правдами и неправдами стремится овладеть ими, и намерена опираться на ливийскую территорию для достижения своих целей. Турция строит военно-морскую базу на территории порта города Мисрат и создает авиабазу в Аль-Вайтия (находится в пустыне к юго-западу от Триполи).

Чиновники из правительства Файеза Сарраджа в Триполи рассказали корреспондентам из Associated Press, они рассматривают Турцию, как сильного союзника в «войне против России». Некоторые чиновники ПНС завили «АР», что их сторона неохотно вступила в сделку с Турцией, полагая, что у Триполи не было выбора. ПНС отчаянно нуждалось в союзнике для продолжения войны против Халифы Хифтара, который в свою очередь заключил сделки с Россией, Объединенными арабскими эмиратами и Египтом. Один из чиновников в офисе премьер-министра Файеза Сарраджа в Триполи посетовал: «Они (турки – «АН») воспользовались нашей слабостью». Турция строит военно-морскую базу на территории порта города Мисрат и создает авиабазу в Аль-Вайтия (находится в пустыне к юго-западу от Триполи).

Читать статью полностью: Турция расширяет средиземноморские границы в борьбе за природный газ