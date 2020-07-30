Турция расширяет средиземноморские границы в борьбе за природный газ

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30 июля 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

США, поддерживающие Правительство национального согласия Файеза Сарраджа, одобряют вооруженное вмешательство Турции в ливийскую войну на сторона ПНС. Об этом сообщает американское новостное агентство Associated Press (AP), ссылаясь на результаты собственного журналистского расследования.

По данным «АР» - Турция претендуют на обширные районы в Средиземном море, где потенциально находятся месторождения природного газа. Анкара правдами и неправдами стремится овладеть ими, и намерена опираться на ливийскую территорию для достижения своих целей. Чиновники из правительства Файеза Сарраджа в Триполи рассказали корреспондентам из Associated Press, они рассматривают Турцию, как сильного союзника в «войне против России».

Некоторые чиновники ПНС завили «АР», что их сторона неохотно вступила в сделку с Турцией, полагая, что у Триполи не было выбора. ПНС отчаянно нуждалось в союзнике для продолжения войны против Халифы Хифтара, который в свою очередь заключил сделки с Россией, Объединенными арабскими эмиратами и Египтом. Один из чиновников в офисе премьер-министра Файеза Сарраджа в Триполи посетовал: «Они (турки – «АН») воспользовались нашей слабостью». Он и другие официальные лица говорили на условиях анонимности, опасаясь за собственную безопасность.

После заключения соглашения, Турция направила в Ливию свои войска, тысячи сирийских наемников, эта сила помогла силам ПНС отразить наступление Хафтара прошедшей весной, предотвратив крах администрации в Триполи и изменив ход войны. Анкара только за первый квартал текущего года послала несколько сотен своих военнослужащих и примерно 3500–3800 сирийских наемников, говорится в отчете Пентагона. Турция также отправила оружие, военную технику и системы ПВО войскам ПНС. По информации «АР», в то же время Россия поддержала ливийскую национальную армию Халифы Хафтара оружием, боеприпасами, зенитными средствами и живой силой. Чиновники ПНС указывают, что у Москвы также есть интерес к ливийским углеводородам.

Чиновники заявили, что Турция больше года выкручивала руки Сарраджу и членам его кабинета, настаивая на заключении морской сделки. «Это было непрекращающееся давление», - сказал один из чиновников, добавив, что исламисты из администрации Сарраджа также оказали влияние в поддержку Анкары. «Турция была единственной страной, которая обещала поддержку, и мы согласились только после того, как все остальные двери были закрыты», сообщил источник на условиях анонимности. Сделка была подписана в конце ноября. В соответствии с ней, Ливия и Турция претендуют на смежные части Средиземного моря и права на разведку в этих частях. Греция уже оспаривает сделку, учитывая водную часть своего континентального шельфа. ЕС, также, заявил, что это соглашение нарушает международное право и представляет «угрозу стабильности».

Турция давно хотела изменить ранее существовавшие морские границы, и ее стремление приобрело неотложный характер, поскольку Египет, Израиль и Кипр начали эксплуатировать недавно открытые месторождения природного газа в своих водах.

«Мы разрываем карты Восточного Средиземноморья, которые были составлены, чтобы заключить нас в тюрьму на материке», - сказал представитель Эрдогана, Фуат Октай.

У Турции давно были интересы в Ливии, при Каддафи турецкие компании заключили контракты в этой стране на сумму более 18 млрд долл. В июне турецкая делегация, включая министров иностранных дел и финансов, встретилась с должностными лицами Триполи и представила счета на 2 млрд долл., причитающихся турецким фирмам, сказал другой чиновник. Триполи согласился погасить эту задолженность, а также выплатить 1,7 млрд. долл. в виде других долгов и компенсации за машины и оборудование, потерянные в ходе войны. Ливийские официальные лица заявили, что Турция строит военно-морскую базу на территории порта города Мисрат и создает авиабазу в Аль-Вайтия (находится в пустыне к юго-западу от Триполи). В настоящий момент войска ПНС и турецких сил готовятся к штурму города Сирит и авиабазы Джуфра.

Возникает вопрос, - почему Вашингтон спокойно взирает на турецкую экспансию в Средиземноморском регионе? Это очевидно, что действия Анкары затрагивают интересы американских союзников в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Более того, Турция намеренно идет на конфликт с государствами, играющими заметную роль в НАТО. Эти факты требуют дальнейшего осмысления. Роль, которую Вашингтон отводит Турции, пока не ясна. Эксперты, зачастую, высказывают противоречивые мнения на этот счет.