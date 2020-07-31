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Истребители МиГ-29 разбомбили средства ПВО Турции в районе ливийского Сирта

, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Истребители МиГ-29 разбомбили средства ПВО Турции в районе ливийского Сирта
Военные самолеты, UAC / globallookpress.com

Истребители российского производства МиГ-29 уничтожили средства турецких ПВО, располагавшиеся в районе ливийского города Сирта. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Как пишет портал Avia.pro, двое внезапно появившихся в небе самолетов разбомбили некоторое время назад позиции, где размещались комплексы ПВО, которые должны были прикрывать протурецкие войска в ходе операции по взятию Сирта. Точных сведений о том, какие конкретно системы уничтожили истребители в результате удара, нет.

В процитированной публикации отмечается, что данные самолеты состоят на вооружении Ливийской национальной армии, которая противостоит поддерживаемым Анкарой силам Правительства национального согласия.

Ранее стало известно о возможном уничтожении 42 российских комплексов «Панцирь-С» в Ливии и Сирии.

ДЦ

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