Истребители МиГ-29 разбомбили средства ПВО Турции в районе ливийского Сирта

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31 июля 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аvia.pro

Военные самолеты, UAC / globallookpress.com

Истребители российского производства МиГ-29 уничтожили средства турецких ПВО, располагавшиеся в районе ливийского города Сирта. Соответствующая информация содержится в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Как пишет портал Avia.pro, двое внезапно появившихся в небе самолетов разбомбили некоторое время назад позиции, где размещались комплексы ПВО, которые должны были прикрывать протурецкие войска в ходе операции по взятию Сирта. Точных сведений о том, какие конкретно системы уничтожили истребители в результате удара, нет.

В процитированной публикации отмечается, что данные самолеты состоят на вооружении Ливийской национальной армии, которая противостоит поддерживаемым Анкарой силам Правительства национального согласия.

Ранее стало известно о возможном уничтожении 42 российских комплексов «Панцирь-С» в Ливии и Сирии.