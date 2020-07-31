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В Неваде произошло столкновение двух самолетов

, 15:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Неваде произошло столкновение двух самолетов
Самолет. Фото: pixabay.com

На юге штата Невада в США столкнулись два самолета. Известно: оба пилота погибли.

Уточняется, что в момент трагедии на борту каждого из лайнеров находилось по одному человеку. Инцидент случился днем 20 июля в районе города Калиенте (штат Невада).

Причины столкновения пока неизвестны. Сейчас Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование в связи с произошедшим.

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ЕЧ

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