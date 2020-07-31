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Cмягчение карантина по коронавирусу приостановлено в Британии

, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Cмягчение карантина по коронавирусу приостановлено в Британии
Лондон, pixabay.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу, 31 июля, объявил о приостановке смягчения карантинных мер на территории страны в связи с ухудшившейся ситуацией с распространением коронавируса.

Джонсон в рамках пресс-конференции отметил, что во многих смыслах прогресс в борьбе с пандемией COVID-19 продолжается, однако последние данные бюро национальной статистики свидетельствуют о том, что распространение вируса в Британии начало расти впервые с мая.

"Мы должны нажать на тормоза, чтобы держать коронавирус под контролем", – заявил премьер и уточнил, что планировавшиеся послабления откладываются минимум на две недели.

ЕТ

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