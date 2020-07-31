Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Вторую волну пандемии COVID-19 ждут в Белоруссии в ноябре-декабре

, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

Вторую волну пандемии COVID-19 ждут в Белоруссии в ноябре-декабре
анализ, Christoph Soeder/dpa

В Белоруссии вторую волну пандемии коронавируса нового типа ожидают в ноябре-декабре текущего года. Соответствующую информацию предоставила заместитель министра здравоохранения страны Елена Богдан.

Подчеркивается, что в настоящий момент на территории Белоруссии по-прежнему регистрируются случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Елена Богдан в пятницу, 31 июля, уточнила, что система здравоохранения республики сейчас готовится к возможной второй волне пандемии COVID-19. С этой целью в стране пополняются запасы средств индивидуальной защиты, а также создается резерв лекарств.

ЕТ

В мире

Российский аналитик заявил о подготовке свержения Лукашенко по сценарию Януковича

Российский аналитик заявил о подготовке свержения Лукашенко по сценарию Януковича

Запад готовит свержение президента Белоруссии Александра Лукашенко по сценарию, который в 2014 году был реализован в отношении Виктора Януковича. Соответствующую точку зрения высказал эксперт Сергей Марков.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью