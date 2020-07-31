Вторую волну пандемии COVID-19 ждут в Белоруссии в ноябре-декабре
31 июля 2020, 13:59[ «Аргументы Недели» ]
В Белоруссии вторую волну пандемии коронавируса нового типа ожидают в ноябре-декабре текущего года. Соответствующую информацию предоставила заместитель министра здравоохранения страны Елена Богдан.
Подчеркивается, что в настоящий момент на территории Белоруссии по-прежнему регистрируются случаи заражения коронавирусной инфекцией.
Елена Богдан в пятницу, 31 июля, уточнила, что система здравоохранения республики сейчас готовится к возможной второй волне пандемии COVID-19. С этой целью в стране пополняются запасы средств индивидуальной защиты, а также создается резерв лекарств.
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