Вторую волну пандемии COVID-19 ждут в Белоруссии в ноябре-декабре

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31 июля 2020, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

анализ, Christoph Soeder/dpa

В Белоруссии вторую волну пандемии коронавируса нового типа ожидают в ноябре-декабре текущего года. Соответствующую информацию предоставила заместитель министра здравоохранения страны Елена Богдан.

Подчеркивается, что в настоящий момент на территории Белоруссии по-прежнему регистрируются случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Елена Богдан в пятницу, 31 июля, уточнила, что система здравоохранения республики сейчас готовится к возможной второй волне пандемии COVID-19. С этой целью в стране пополняются запасы средств индивидуальной защиты, а также создается резерв лекарств.