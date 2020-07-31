В столице Казахстана число пациентов с пневмониями снизилось втрое

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31 июля 2020, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: eadaily.com

Скорая помощь. Фото: pixabay.com

В стационарах Нур-Султана в три раза уменьшилось число пациентов с пневмониями по сравнению с началом июля.

Такое же снижение отмечается по количеству вызовов скорой помощи. В столичной мэрии сообщили, что если в начале месяца в столичных стационарах проходили лечение 1 348 пациентов с воспалением легких, то сейчас их 437.

Кроме этого, в столице Казахстана наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости коронавирусом – с начала июля количество пациентов, поступающих в стационары, уменьшилось в четыре раза – с 400 до 100 в сутки.

Тем не менее, накануне в Казахстане ввели обязательное ношение защитных масок на улице.