Обязательное ношение защитных масок на улице ввели в Казахстане

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30 июля 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

медицинская маска, pixabay.com

Глава Министерства здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил о введении обязательного масочного режима на улицах. Согласно последней информации, нарушителей данного требования будут штрафовать.

За прошедшие сутки на территории Казахстана зарегистрировали 1 472 случая заражения коронавирусом нового типа. Общее число заболевших достигло 87 664. 793 пациента скончались, а выздоровели – 57,8 тысячи.

Алексей Цой сообщил, что власти Казахстана изучили международный опыт, который показывает, что в ряде зарубежных государств введено обязательное ношение масок везде – не только в закрытых помещениях и транспорте, но и на отрытом воздухе. Масочный режим на улицах вводится для закрепления положительной динамики по снижению заболеваемости COVID-19.