В Чечне усилен масочный режим

Чечня усилила масочный режим и контроль за соблюдением мер санитарной безопасности из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Эти меры дадут возможность «в корне изменить ситуацию» и сократить количество заболевших, уверен Кадыров.
Ранее Рамзан Кадыров объявил об отмене самоизоляции, анонсировал начало третьего этапа снятия ограничений в республике с 22 июня.
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