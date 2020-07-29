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В Чечне усилен масочный режим

, 20:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Чечне усилен масочный режим
Рамзан Кадыров, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Чечня усилила масочный режим и контроль за соблюдением мер санитарной безопасности из-за всплеска заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Эти меры дадут возможность «в корне изменить ситуацию» и сократить количество заболевших, уверен Кадыров.

Ранее Рамзан Кадыров объявил об отмене самоизоляции, анонсировал начало третьего этапа снятия ограничений в республике с 22 июня.

НС

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