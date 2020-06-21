Кадыров объявил об отмене самоизоляции в Чечне и сохранении некоторых мер, принятых из-за COVID-19

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21 июня 2020, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]

Рамзан Кадыров, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Рамзан Кадыров объявил об отмене самоизоляции в Чечне. Глава Чечни анонсировал начало третьего этапа снятия ограничений в республике с понедельника, 22 июня. В Чечне отменяется пропускной режим и ограничения на передвижение внутри региона.

Ряд мер, введенных в Чечне из-за коронавируса, сохраняется. Пока действует запрет на массовые мероприятия от свадеб до религиозных обрядов, деятельность предприятий общепита в закрытых помещениях и некоторых спортивных объектов.

Рамзан Кадыров написал в своём Telegram-канале, что «по-прежнему нужно строго соблюдать предписания Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 - от ношения масок до соблюдения социальной дистанции».

По состоянию на 21 июня, общее количество заболевших коронавирусом в Чеченской Республике составило 1600 человек. За сутки опасным вирусом заразились 40 человек. Умер один человек. Всего в республике составляет 20 человек. За сутки выздоровели шестеро пациентов. Общее число выздоровевших в Чечне - 1153 человека.

В Краснодарском крае с 21 июня снят карантин для всех гостей кубанских курортов из других российских регионов. Гостям Краснодарского края с сегодняшнего дня не придется находиться две недели на обязательном карантине.