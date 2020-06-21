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В Краснодарском крае с 21 июня снят карантин для всех гостей-россиян

, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

В Краснодарском крае с 21 июня снят карантин для всех гостей-россиян
отель, фото: pexels.com

В Краснодарском крае с 21 июня снят карантин для всех гостей кубанских курортов из других российских регионов. Гостям Краснодарского края с сегодняшнего дня не придется находиться две недели на обязательном карантине.

Также от гостей не потребуют справку об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19.  На побережье Черного моря открываются все гостиницы. Ранее принимать отдыхающих могли только мини-отели, у которых не больше 50 номеров. Справки об отсутствии COVID-19 отменили даже для санаториев. Хотя Роспотребнадзор упорно сопротивлялся.

Ограничения сохраняются для тех, кто приехал на Кубани из-за границы. Им придется пройти двухнедельную изоляцию в обсерваторе, которые продолжают свою работу.

Единственная отрасль туризма, где на данный момент не намечается послаблений, это детский отдых. Детские оздоровительные лагеря на побережье пока оставят закрытыми.

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