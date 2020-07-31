Посольство РФ в Варшаве выразило возмущение в связи с повреждением памятника Рокоссовскому
31 июля 2020, 14:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Посольство России в Польше в пятницу, 30 июля, выразило возмущение в связи с актом вандализма, которое было совершено в отношении памятника маршалу Константину Рокоссовскому в польской Легнице.
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев напомнил, что Рокоссовский – выдающийся советский полководец, чей вклад в освобождение Польши от фашизма сложно переоценить.
Дипломат уточнил, что генеральный консул РФ в Познани беседовал с мэром Легницы, где произошел инцидент. Градоначальник подтвердил, что в ночь на четверг неизвестные похитили с территории городского кладбища памятник, а на следующий день на одной из улиц города была найдена обезглавленная скульптура. К настоящему моменту голову найти не удалось.
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