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Посольство РФ в Варшаве выразило возмущение в связи с повреждением памятника Рокоссовскому

, 14:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Посольство РФ в Варшаве выразило возмущение в связи с повреждением памятника Рокоссовскому
Варшава, pixabay.com

Посольство России в Польше в пятницу, 30 июля, выразило возмущение в связи с актом вандализма, которое было совершено в отношении памятника маршалу Константину Рокоссовскому в польской Легнице.

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев напомнил, что Рокоссовский – выдающийся советский полководец, чей вклад в освобождение Польши от фашизма сложно переоценить.

Дипломат уточнил, что генеральный консул РФ в Познани беседовал с мэром Легницы, где произошел инцидент. Градоначальник подтвердил, что в ночь на четверг неизвестные похитили с территории городского кладбища памятник, а на следующий день на одной из улиц города была найдена обезглавленная скульптура. К настоящему моменту голову найти не удалось.

Известно, что полиция ищет вандалов.

ЕТ

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