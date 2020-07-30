В Польше вандалы похитили скульптуру Рокоссовского и лишили ее головы

В Легнице на западе Польши с мемориального кладбища похитили скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. Впоследствии памятник был найден на одной из улиц обезглавленным.
Происшествие случилось в ночь на четверг, 30 июля. Неизвестные похитили скульптуру маршала Константина Рокоссовского, которая являлась частью открытой экспозиции музея, находящегося на кладбище красноармейцев.
Позже памятник был найден на одной из улиц Легницы сотрудниками полиции. Подчеркивается, что обнаружено было только туловище. В настоящий момент поисками головы скульптуры, а также розыском вандалов занимаются сотрудники правоохранительных органов.
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