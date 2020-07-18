В Канаде возбудили «уголовку» за ненависть к фашистам

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18 июля 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: the Guardian

Историческая память Канады, как этот разрушенный в Сталинграде дом на фото globallookpress.com/ MFA Russia

Вандализмом назвали разрисовывание рисунками-граффити памятник нацистам в Канаде. Произошедшее вызвало скандал. Полиция расследует дело и ищет виновных.

Полиция Канады расследует дело о вандализме. В городе Онтарио на кладбище был установлен памятник солдатам 14 дивизии СС (запрещенной к РФ террористической организацией). Она состояла из украинских националистов, которые убивали поляков и евреев. Монумент был разрисован краской из баллончиков.

«Инцидент произошел с памятником и граффити были нацелены на идентифицируемую группу», — заявил констебль Стив Элмс.

Для местной полиции произошедшее стало преступлением на почве ненависти к одной из групп. В Канаде запрещено делать публичное заявление, которое «разжигает ненависть против любой идентифицируемой группы». Полицейские заявления вызвали скандал. Полицейских обвинили в поддержке нацизма.

«Ни в коем случае региональная полицейская служба Холтона не считала, что идентифицируемая группа, на которую нацелились граффити, была нацистами», — оправдываются теперь канадские силовики: «Мы сожалеем о любом ущербе, причиненном дезинформацией, которая предполагает, что служба каким-либо образом поддерживает нацизм».

Судя по всему, Вторая мировая война в канадских учебниках — это лишь небольшой эпизод из пары параграфов. О преступлениях фашистов там слыхом не слыхивали. В противном случае в Канаде не было бы вовсе памятников нацистам. Сейчас их там два: один разрисованный, второй пока нет.

В других городах уже были прецеденты, когда власти распоряжались убрать монументы, ставшие скандальными в контексте истории Северной Америки. В Галифаксе демонтировали статую британского генерала Эдварда Корнуоллиса. Он платил за скальпы индейцев. А в Виктории местные власти решили убрать памятник Джону Макдональду. Он известен проектом ассимиляции индейцев с белыми канадцами.

Несмотря на то, что фашизм уже признан преступлением против человечества, в некоторых странах нацистам ставят памятники. В их число вошла и Канада.