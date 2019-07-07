В Эстонии собрались увековечить немецких нацистов

В Эстонии предлагают установить памятник легионерам СС, входивших в состав нацистской Германии. Ранее в стране уже несколько раз пытались открыть подобный монумент, но каждый раз находились недовольные.

В этот раз инициативу по установке нового памятника выдвинула эстонская Консервативная народная партия, которая является частью правящей коалиции, передаёт «Российская газета».

Памятник солдату в форме СС в Эстонии устанавливали дважды: в 2002 году в городе Пярну и в 2004 году на кладбище в посёлке Лихула. В первый раз монумент демонтировали из-за акций протеста, второй раз убрать памятник властям пришлось из-за международного давления.