Австрия с 1 августа снимает запрет на пассажирские авиарейсы из России

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31 июля 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вена, pixabay.com

Власти Австрии с субботы, 1 августа, снимают запрет на пассажирские авиарейсы из России и некоторых других стран. Соответствующую информацию предоставил в пятницу венский международный аэропорт.

Подчеркивается, однако, что будут введены ограничения на въезд – всем прибывающим из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой будет необходимо предъявить отрицательный тест на COVID-19, а затем десять дней провести в карантине.

К неблагоприятным регионам, помимо России, согласно оценке властей Австрии, относятся, в частности, Белоруссия, Украина, Турция, США, Египет, Бразилия, Болгария, Иран и Пакистан.