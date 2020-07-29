Названы две европейские страны, готовые принять российских туристов

По информации источников «Вестника АТОР», две европейские страны - Хорватия и Мальта - готовы принимать россиян. Источники в одной из европейских дипмиссий поделились, что из-за сохраняющейся высокой статистики новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в РФ, от туристических потоков из России хотят воздержаться, по крайней мере, в первой половине августа, практически все страны ЕС.
Евросоюз официально продлил временный запрет на въезд россиян с 17 июля еще на две недели.
Ассоциация туроператоров России сообщила, что страны ЕС по-прежнему не готовы открывать границы для российских туристов. Такую позицию заняли и государства, для которых приграничный туризм с Россией является экономически важным - Финляндия и Эстония.
Правительство Финляндии приняло решение о запрете въезда для россиян до 25 августа. Новое рассмотрение данного вопроса планируется примерно через две недели. Визовые центры Финляндии в России по-прежнему не принимают документы на туристические визы.
Не готовы в августе принимать российских туристов и в Эстонии. Правительство страны продлило ограничения на прямое авиасообщение с восемью странами с высоким риском заражения коронавирусом до 31 августа, включив в этот список и Россию.
Границы для россиян открыли Турция, Великобритания и Танзания. В этом году знаменитые россияне отдыхают в России.