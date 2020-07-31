В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев заражения COVID-19

В Соединенных Штатах Америки за прошедшие сутки было выявлено более 67 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает в пятницу, 31 июля, университет Джонса Хопкинса.
Уточняется, что за минувшие 24 часа на территории США медики зарегистрировали 67 619 новых случаев заболевания коронавирусом. 1 233 пациента скончались. Накануне данные показатели составляли в стране 70 776 и 1 403 соответственно.
Согласно последней информации Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах выявили 4 495 015 случаев заражения. Коронавирусная инфекция унесла жизни более 152 тысяч пациентов. Выздоровели свыше 1,4 миллиона заболевших.
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