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В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев заражения COVID-19

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Университет Джонса Хопкинса

В США за сутки выявили более 67 тысяч случаев заражения COVID-19
анализ крови, Marijan Murat/dpa

В Соединенных Штатах Америки за прошедшие сутки было выявлено более 67 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает в пятницу, 31 июля, университет Джонса Хопкинса.

Уточняется, что за минувшие 24 часа на территории США медики зарегистрировали 67 619 новых случаев заболевания коронавирусом. 1 233 пациента скончались. Накануне данные показатели составляли в стране 70 776 и 1 403 соответственно.

Согласно последней информации Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии COVID-19 в Соединенных Штатах выявили 4 495 015 случаев заражения. Коронавирусная инфекция унесла жизни более 152 тысяч пациентов. Выздоровели свыше 1,4 миллиона заболевших.

ЕТ

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