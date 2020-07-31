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В Роспотребнадзоре рассказали, как туристам обезопасить себя от коронавируса в поездке

, 12:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Роспотребнадзоре рассказали, как туристам обезопасить себя от коронавируса в поездке
пляж, pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора в пятницу рассказали, как туристам, уезжающим отдыхать за границу, обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Подчеркивается, что следует соблюдать ряд важных правил.

В Роспотребнадзоре заявили, что путешественникам следует иметь при себе некоторый запас масок, поскольку их приобретение в некоторых странах может оказаться затруднительным. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию. Передвигаться по городу, где турист отдыхает, желательно на такси, а не на общественном транспорте.

Рекомендуется как можно чаще мыть руки с мылом, не трогать лицо руками и использовать антисептики. При первых симптомах болезни следует обратиться за помощью к врачу.

ЕТ

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