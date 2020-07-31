В Роспотребнадзоре рекомендовали туристам отказаться от проживания в хостелах

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31 июля 2020, 08:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Паспорт. Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре посоветовали туристам, выезжающим в другие страны, отказаться от хостелов и бронировать жилье и билеты за несколько дней до отправления.

В ведомстве заявили, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 перед поездкой следует отдельно ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в конкретной стране. Также не следует выбирать в качестве места проживания хостелы и частные дома и квартиры.

«В разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить, и по возможности сократить сроки бронирования – бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета», - рекомендовали в Роспотребнадзоре.