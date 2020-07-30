Ученые выявили время, за которое коронавирус погибает в воде

Аргументы Недели → Здоровье 13+

30 июля 2020, 07:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: вода, pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько частицы новой коронавирусной инфекции могут сохранять свои функции в воде. Исследования по жизнеспособности COVID-19 провели в научном центре «Вектор».

В ведомстве пояснили, что 90% частиц коронавируса погибают в воде комнатной температуры в течение суток, а 99,9% - в течение 72 часов. При этом в дехлорированной воде и в морской воде вирус не размножается, но сохраняет свою жизнеспособность. Кипячение воды приводит к полному его уничтожению, а в хлорированной воде он теряет свою жизнеспособность.

Эксперты отметили, что инактивация коронавируса напрямую зависит от температуры воды. Такое же мнение высказала Глава Роспотребнадзора Анна Попова.