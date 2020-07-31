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В Госдуме прокомментировали заявление британского министра о «российской угрозе»

, 11:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме прокомментировали заявление британского министра о «российской угрозе»
Госдума, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в пятницу оценил заявление государственного министра по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди о "российской угрозе".

Голди ранее заявила, что военное ведомство Соединенного Королевства продолжает считать Россию страной, которая представляет "значительную угрозу".

Дмитрий Новиков заявил, что удивляться подобным заявлениям не надо, как не стоит забывать о том, что Великобритания – активный член НАТО. По словам депутата, несмотря на то, что в настоящий момент Североатлантический альянс переживает не лучшие времена, ни британская сторона, ни друге государства не готовы "порвать" с организацией. Новиков также призвал не питать иллюзий по поводу стран, входящих в НАТО, поскольку блок никогда не отличался особой миролюбивостью.

ЕТ

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