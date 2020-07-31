В Британии новые корабли ВМФ России считают «значительной угрозой»

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31 июля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: ВМФ РФ, сайт Минобороны РФ

Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Россия представляет «значительную угрозу» для соединённого королевства. По ее словам, «отслеживание и реагирование» на «агрессивные действия» РФ является приоритетной задачей Министерства обороны.

Так Аннабель Голди прокомментировала ситуацию с безопасностью Балтийского и Северного морей после информации о том, что в состав Военно-морского флота РФ будет принято 40 новых кораблей и судов. Она отметила, что Минобороны Великобритании отслеживает разработку новых российских судов, и исходя из их «боевых возможностей делает соответствующие выводы».

«Мы продолжаем оценивать влияние вложений России в развитие её военно-морского потенциала на безопасность региона, в том числе Балтийского и Северного морей», - цитирует слова министра RT.