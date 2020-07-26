Путин сообщил, что в 2020 году в состав Военно-морского флота РФ примут 40 новых кораблей различных классов

Аргументы Недели → Общество 13+

26 июля 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Парадная линия боевых кораблей на Кронштадтском рейде, фото с сайта Кремля

В состав Военно-морского флота РФ уже в этом году примут 40 новых кораблей. Об этом президент России Владимир Путин 26 июля заявил во время выступления на военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Поздравляя военных моряков с праздником Днем ВМФ, Путин отметил, что уровень оснащенности флота постоянно растет, и он достойно выполняет самые сложные задачи.

«В этом году в его состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов», — сказал глава государства.

По словам Путина, боевые возможности ВМФ повысят широкое внедрение цифровых технологий, гиперзвуковых ударных комплексов и беспилотных подводных аппаратов. Президент подчеркнул, что главной силой флота остаются люди.

В День Военно-Морского Флота Верховный Главнокомандующий принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Президент обошёл на катере и поприветствовал экипажи морского тральщика «Александр Обухов», малого ракетного корабля «Серпухов», корвета «Бойкий», фрегата «Адмирал флота Касатонов», подводной лодки «Санкт-Петербург» в акватории реки Невы, - сообщила пресс-служба Кремля.

Затем в парадном строю прошли, в частности, противодиверсионный катер «Нахимовец», десантный катер «Иван Пасько» с размещенным на нем ботиком Петра I и почетным караулом моряков в костюмах петровской эпохи, десантные катера «Алексей Баринов» и «Д-178» с БМ «Катюша» и танком «Т-34» на борту, ракетные катера «Димитровград», малые ракетные корабли «Мытищи», «Советск», «Великий Устюг».

В пролёте парадной группы авиации над Санкт-Петербургом приняли участие транспортно-боевые вертолёты Ми-8, транспортно-боевые вертолёты Ка-29, противолодочные вертолёты, Ка-27М, самолёты-амфибии Бе-12 и Бе-200, противолодочные самолёты Ил-38, истребители Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, тяжелые истребители Су-27, бомбардировщики Су-24М.